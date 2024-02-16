Автопарк в почти 5 миллионов долларов, дом в Беверли-Хиллз. Роскошная жизнь Леброна Джеймса

Лучший снайпер в истории, четырехкратный чемпион, четырехкратный MVP финала и MVP всего сезона. Это лишь только малая часть тех достижений, которые в NBA достиг легендарный Леброн Джеймс. Вот уже два десятилетия форвард, который в декабре встретит 40-летний юбилей, впечатляет всех фанатов баскетбола своей игрой.

В 2019 году журнал Forbes называл его самым высокооплачиваемым игроком NBA, что даёт возможность вести роскошный образ жизни, с которым вас познакомит Dailysports.

В 2020 году звезда баскетбола купила дорогущее поместье в Беверли-Хиллз за ошеломительные 36,75 миллиона долларов. Это величественное имение когда-то принадлежало Хью Хефнеру и Кэтрин Хепберн, но Джеймс купил его у недавних владельцев, Ли Филип Белл, со-создательницы "Молодых и дерзких" и "Смелых и красивых".

We’ve been on a mission to empower creative voices at @makespringhill and #TheProgram is our collection of just that!! Excited for you all to see this project and the creatives changing the game. 🙏🏾👑 #MakeItTillYouMakeIt pic.twitter.com/P66mVBGnzS — LeBron James (@KingJames) August 15, 2022

Построенный в 1930-х годах, этот дом в средиземноморском стиле, возвышающийся на 2,5 акрах земли и обладающий великолепным видом на Лос-Анджелес, прошел несколько обновлений и ремонтов. Это роскошное имущество включает в себя основной дом площадью до 9100 квадратных футов, с восемью ванными комнатами, четырьмя спальнями и двумя люксами. Он также имеет сводчатые потолки, семь каминов, кинозал, несколько зон для развлечений и стеклянные двери-раздвижки для впечатляющего беспрепятственного внутренне-наружного потока.

Включая не один, а два отдельных гостевых дома, роскошное имущество Леброна в Беверли-Хиллз также имеет освещенный теннисный корт, домик для бассейна с двумя ванными комнатами, большой бассейн, аллею с кустами, большой двор для автомобилей под пальмами в драматическом частном окружении, подходящем для Короля Джеймса.

Другой особняк, который Леброн купил в 2017 году в Брентвуде, Лос-Анджелесе, за 23,5 миллиона долларов. Это имущество находится в высоко ценном, роскошном районе с живописными видами, и это новое строение, поэтому оно обладает современным стилем с мраморными отделками по всему. Оно охватывает 15846 квадратных футов и включает в себя восемь спален и одиннадцать ванных комнат с красивым видом на Тихий океан из центра Лос-Анджелеса.

Известный как мастер дизайна и света, особняк сочетает в себе теплый, традиционный внешний вид с современными европейскими отделками, включая потолки высотой 14 футов, старинные мраморные столешницы, полы и стены, а также приятную цветовую палитру, в основном белую.

Роскошное пространство для проживания в Брентвуде, Лос-Анджелесе, создано для того, чтобы природа проникала в интерьеры. Раздвижные стеклянные двери и окна от пола до потолка обеспечивают естественный воздух. В проживании также присутствует очень тонкий выбор современного и стильного декора, вполне соответствующий комнате, чтобы улучшить ее общую атмосферу.

В особняке есть хорошо освещенная кухня, стильная, но минималистичная. Она восхищает великолепным оборудованием французской кухни с современными мраморными столешницами в черно-белых тонах. Кроме того, латунные детали освещения, дубовые полы и кухонные шкафы добавляют ему эстетического очарования.

"@SRemorse_Starz: 👀 who is going to be on #SurvivorsRemorse tomorrow night. pic.twitter.com/EoCOGCmcAr"



Is that who I think it is? Yes it is — LeBron James (@KingJames) October 16, 2015

Кроме того, это имущество имеет роскошную спальню с королевским прикосновением благодаря огромной кровати и пушистому декору. Деревянный пол и белые стены создают контраст в комнате. Но, как и в гостиной и на кухне, венчающим аспектом этой спальни является хорошо освещенная зона отдыха со столиками из пеньков и изогнутым бобовым диваном. Крупные произведения искусства подводят итог дизайну с изысканной ноткой.

Созданный с учетом развлечений, этот дом оснащен множеством высококлассных удобств, таких как обширное освещенное пространство с полностью звукоизолированным домашним кинотеатром с профессиональной звуковой системой и огромным экраном. Также включает в себя винный погреб на 1500 бутылок и курительную комнату с технологией очистки воздуха.

Как если бы места для отдыха и расслабления друзей и семьи было недостаточно, дом также имеет ониксовый бар и хорошо оборудованную игровую комнату с бильярдным столом.

В особняке есть полностью меблированный внутренний и наружный тренажерный зал, наполовину в доме и наполовину снаружи. Он непосредственно связан со СПА с душем, паровой комнатой, сауной и массажной комнатой.

Снаружи дома Леброна Джеймса в Брентвуде, Лос-Анджелесе, есть огромная веранда с мраморными полами, с видом на зеленые поля. Есть огромный бассейн и еще один СПА, расположенный рядом с наружной кухней, где есть барбекю и пивной кран. Кроме того, частная дорога, украшенная 100-летними импортированными маслинами сорта Севилья, ведет к обширной парковке из булыжника.

Не только роскошными домами известен Леброн, также в его расположении пребывает элитный автопарк.RollsRoyce-Cullinan,LamborghiniAventadorRoadster,Ferrari 458Spider,Porsche 918Spyder,MercedesMaybach 57S – только одни из наименований суперкаров, которыми владеет Джеймс. В 2023 году изданиеClutchpoints оценило автопарк легендыNBA, который состоит из полутора десятка различных автомобилей в четыре с половиной миллиона долларов.

Достаточно тратится Джеймс и на уход за своим телом. По слухам, он тратит на это более 1,5 миллиона долларов в год. Один из способов, с помощью которого он заботится о своем теле, - использование спорной криотерапевтической камеры для облегчения боли и восстановления мышц. Кроме того, он нанимает бывшего «морского котика», который служит ему биомехаником, тренера по восстановлению, личных поваров и массажистов.