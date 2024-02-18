Аутсайдер Премьер-лиги установил антирекорд чемпионата
Аутсайдер английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед разгромно проиграл Брайтону (0:5) в матче 25-го тура чемпионата.
Клинки пропустили в нынешней кампании уже 65 мячей, что является абсолютным антирекордом в истории турнира. Еще ни одна команда не пропускала столько голов за 25 стартовых туров.
Кроме того, Шеффилд пропустил 36 голов в 13 домашних матчах Премьер-лиги в этом сезоне. В истории высшего дивизиона Англии только Дарвен в сезоне 1891–92 (43) и Астон Вилла в сезоне 1935–36 (41) пропускали больше в своих первых 13 домашних матчах кампании.
Шеффилд занимает последнее место в таблице АПЛ, отставая от спасительной зоны на семь очков. Клинки пережили две тренерские отставки по ходу сезона. Крис Уайлдер возглавляет команду с декабря, сменив на посту уволенного Пола Хеккингботтома.