Аутсайдер Премьер-лиги установил антирекорд чемпионата

Аутсайдер английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед разгромно проиграл Брайтону (0:5) в матче 25-го тура чемпионата.

Клинки пропустили в нынешней кампании уже 65 мячей, что является абсолютным антирекордом в истории турнира. Еще ни одна команда не пропускала столько голов за 25 стартовых туров.

Sheffield United have conceded 62 goals in the Premier League this season, the most ever by a side in their first 25 matches of a Premier League campaign. 😮#SHUBHA — Squawka Live (@Squawka_Live) February 18, 2024

Кроме того, Шеффилд пропустил 36 голов в 13 домашних матчах Премьер-лиги в этом сезоне. В истории высшего дивизиона Англии только Дарвен в сезоне 1891–92 (43) и Астон Вилла в сезоне 1935–36 (41) пропускали больше в своих первых 13 домашних матчах кампании.

36 - Sheffield United have conceded 36 goals in 13 Premier League home games this season; in English top-flight history, only Darwen in 1891-92 (43) and Aston Villa in 1935-36 (41) have ever shipped more from their first 13 home matches of a campaign. Suffering. pic.twitter.com/yG0mYbRHv2 — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2024

Шеффилд занимает последнее место в таблице АПЛ, отставая от спасительной зоны на семь очков. Клинки пережили две тренерские отставки по ходу сезона. Крис Уайлдер возглавляет команду с декабря, сменив на посту уволенного Пола Хеккингботтома.