"Атлетико" вступил в борьбу за трансферную цель "Реала"

“Атлетико” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, испанский клуб намерен подписать футболиста ближайшим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Ранее сообщалось, что форвардом также интересуется “Реал”. Стоит отметить, что “Ливерпуль” надеется сохранить форварда и предлагает ему новый контракт.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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