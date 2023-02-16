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Анчелотти высказался о будущем Асенсио в "Реале"

Новости футбола Сегодня, 12:14
Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти поделился мнением о будущем в королевском клубе полузащитника Марко Асенсио.

“Асенсио хорошо выглядит в этом сезоне. Но я не знаю, останется ли он в “Реале”. Могу сказать, что меня это мало волнует. Перед нами стоят важные задачи, а Марко вносит свой вклад. Уверен, что клуб примет правильное решение", – приводит слова Анчелотти Goal.com.

В нынешнем сезоне 27-летний Асенсио провел за “Реал” 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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