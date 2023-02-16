Неймар может покинуть ПСЖ бесплатно
Новости футбола Сегодня, 05:18
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Форвард ПСЖ Неймар может покинуть парижскую команду бесплатно.
Как пишет Le Parisien, ссылаясь на источники внутри команды, на такой шаг парижане могут пойти ради того, чтобы сэкономить на зарплате и избиваться от игрока с плохой репутацией.
Ранее СМИ писали, что в услугах бразильца заинтересован “Челси”, который летом готов заплатить за него 60 миллионов евро.
Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году за € 222 млн. Всего он сыграл за команду 172 матча, в которых забил 117 голов и сделал 76 результативных передач.
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