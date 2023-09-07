Атлетико вслед за Реалом завершил реконструкцию стадиона

Мадридский «Атлетико» объявил о расширении вместимости своего домашнего стадиона. Арена носит название «Цивитас Метрополитано».

На сайте матрасников указано, что после реконструкции арена может вмещать до 70 460 зрителей.

Строительство стадиона в столице Испании длилось с 1990 по 1993 год. Изначально он мог принять не более 20 тысяч зрителей.

Открыли стадион 6 сентября 1994 года, однако уже в 2004 году стадион закрыли для масштабной реконструкции.

В сентябре 2013 года «Атлетико Мадрид» объявил о планах по строительству нового стадиона на месте старого закрытого.

На новой арене столичная команда играет с сезона-2017/2018.

Интересно, что 1 июня 2019 года на этом стадионе прошел финальный матч Лиги Чемпионов сезона-2018/2019, в котором «Ливерпуль» встречался с «Тоттенхэмом». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу “красных”.

Интересно, что в этом году также была завершена реконструкция еще одного стадиона в Мадриде. Речь идет о домашней арене мадридского “Реала” “Сантяьго Бернабеу”.