"Атлетико" назвал цену на Жоау Феликса
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Жоау Феликса/Автор неизвестен
Мадридский “Атлетико” готов продать португальского нападающего Жоау Феликса, который сейчас выступает за “Челси” на правах аренды, сообщает Marca.
По сведениям источника, руководство испанского клуба хочет получить за футболиста не менее чем за 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что форварда готов выкупить “Челси”, но “аристократы” не имеют приоритетного права выкупа. Также португальцем интересуется “Манчестер Юнайтед”.
В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Челси” 13 матчей и забил два гола.
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