По данным журналиста Николо Скиры, мадридский "Реал" лидирует в гонке за лидером дортмундской "Боруссии" Джудом Беллингемом.

Журналист отмечает, что представители “Реала” уже провели успешные переговоры с отцом игрока, который является его агентом.

Первое предложение по англичанину от "Реала" может быть сделано в ближайшее время.

При этом в "Боруссия" продолжают требовать за своего капитана €150 млн.

В текущем сезоне Беллингем провел 37 матчей, в которых записал на свой счет 10 голов и 6 результативных передач.