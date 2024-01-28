Атлетико дома спокойно разобрался с Валенсией
Атлетико на Ванда Метрополитано принимал Валенсию. Команды встречались в 22-м туре испанской Ла Лиги.
Мадридская команда задавала темп матчу и не испытала серьезных проблем против Летучих мышей. Матрасники забили по голу в ворота соперников в каждом из таймов.
На исходе первой 45-минутки Самуэл Лино открыл счет поле передачи Антуана Гризманна. Спустя 12 минут после начала второго тайма Мемфис Депай фактически снял вопросы о победителе сегодняшнего матча. Валенсия не смогла ответить ничем и уехала из Мадрида без очков и забитых голов.
Атлетико сравнялся по очкам с Барселоной, но сместил каталонскую команду с третьей строчки благодаря лучшей разнице мячей. Валенсия на восьмой позиции.
Ла Лига, 22-й тур
Атлетико - Валенсия - 2:0
Голы: Лино, 45+4, Депай, 57