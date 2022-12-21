"Атлетико" близок к подписанию защитника "Лестера"

Турецкий защитник “Лестера” Чаглар Сеюнджю близок к переходу в “Атлетико”, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб практически согласовал контракт с футболистом, который следующим летом станет свободным агентом. Таким образом, туром достанется “матрасникам” бесплатно.

В нынешнем сезоне 26-летний Сеюнджю провел за “Лестер” и сборную Турции шесть матчей.

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