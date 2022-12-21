"Атлетико" готов попрощаться с опытным защитником

33-летний бразильский защитник “Атлетико” Фелипе Монтейро близок к смене клуба.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, футболист может перебраться в АПЛ или же вернуться на родину в Бразилию

По данным журналиста, в услугах бразильца заинтересован “Вулверхэмптон”. В то же время “матрасники” уже согласились продать игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Фелипе провел всего три поединка.