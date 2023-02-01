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"Атлетик" продлил аренду хавбека ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Андера Эрреры/Автор неизвестен Фото: инстаграм Андера Эрреры/Автор неизвестен

Пресс-служба бильбаоского “Атлетика” на официальном сайте объявила о продлении аренды полузащитника “Пари Сен-Жермен” Андера Эрреры.

Новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Стоит отметить, что контракт испанца с парижанами истекает именно через полтора года. Таким образом, хавбек, скорее всего, уже не вернется во Францию.

33-летний Эррера в нынешнем сезоне провел за “Атлетик” 11 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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