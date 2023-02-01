Хаким Зиеш не перейдет в ПСЖ: апелляция парижан отклонена

Вингер “Челси” Хаким Зиеш не сможет перейти в ПСЖ этой зимой.

По информации Téléfoot, апелляция парижан во французскую лигу была отклонена.

Напомним, что в последний день трансферного окна клубы согласовали переход Зиеша, но “Челси” не успел выслать нужные документы и сделка не была закрыта.

В этом сезоне марокканец сыграл в 15 матчах за “Челси”, в которых на его счету одна голевая передача.