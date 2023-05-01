"Атлетик" на 96-й минуте ушел от поражения в матче Ла Лиги

В матче 32-го тура чемпионата Испании “Мальорка” и “Атлетик” сыграли вничью со счетом 1:1.

На 58-й минуте счет открыл Ли Кан Ин, но в компенсированное время гостей от поражения спас Иньяки Уильямс.

“Атлетик”, набрав 47 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 41 очком поднялась на 11-ю позицию.

“Мальорка” – “Атлетик” - 1:1 (0:0)

Голы: Ли Кан Ин, 58 - 1:0, Уильямс, 90+6 (с пенальти) - 1:1

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Раильо (Хаджикадунич, 67), Вальент, Копете, Коста, Руис де Галаррета, Морланес (Баба, 73), Ли Кан Ин (Санчес, 85), Ндиайе (Дани Родригес, 73), Мурики (Кадевере, 85).

“Атлетик”: Агирресабала, Паредес, Йерай Альварес (Де Маркос, 66), Вивиан, Берчиче, Эррера (Саррага, 66), Весга (Дани Гарсия, 75), Рауль Гарсия, Беренгер (Аду, 75), Уильямс, Гурусета (Уильямс, 46).

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