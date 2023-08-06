"Аталанта" договорилась о переходе полузащитника сборной Бельгии

Полузащитник “Милана” и сборной Бельгии Шарль де Кетеларе близок к переходу в “Аталанту”, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клуб из Бергамо договорился о переходе футболиста в летнее трансферное окно. “Аталанта” возьмет игрока в аренду на один год и заплатит за это три миллиона евро. Летом 2024 года “Аталанта” будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера бельгийца за 22 миллиона евро. Данная сумма может увеличиться еще на четыре миллиона евро за счет бонусов.

22-летний Де Кетеларе выступает за “Милан” с лета 2022 года. Он перешел в итальянский клуб из бельгийского “Брюгге”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 500 тысяч евро. Всего он провел за миланцев 40 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Он три раза становился чемпионом Бельгии в составе Бельгии.

Де Кетеларе с 2020 года играет за сборную Бельгии. Всего он провел за бельгийскую национальную команду 12 матчей и забил один гол.