Астон Вилла подписала сербского защитника

Астон Вилла оформила подписание защитника сербской Црвены Звезды Косты Недельковича, но переход пока не подтвержден самими клубами.

Как информируетSkySports, «виллианам» данный трансфер обойдется в 9 миллионов евро, но 18-летний серб останется на родине до конца сезона, чтобы регулярно получать игровое время. Сама длительность контракта пока не раскрывается.

В нынешнем сезоне Неделькович принял участие в 18 поединках основной команды Црвены Звезды, в том числе – четырех матчах Лиги чемпионов.

В них он голов не забил, но зато отметился двумя результативными передачами.

Еще шесть матчей он отыграл за дубль, а так же сыграл в двух встречах в Юношеской лиге УЕФА.

Transfermarkt оценивает игрока в 2.5 миллионов евро.

Как сообщается, Астон Вилла, выиграла конкуренцию за Недельковича у туринского Ювентуса, который в конце 2023 года тоже проявлял интерес к защитнику.

Ранее подчеркивалось, что интерес к нынешнему игроку «виллианов» Люке Диню проявляет саудовский Аль-Хиляль.