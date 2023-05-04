"Астон Вилла" готова купить вингера "Барселоны"

"Астон Вилла" проявляет интерес к вингеру “Барселоны” и сборной Испании Феррану Торресу, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может предложить за него 55 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонуса. Сам игрок хотел бы остаться в “Барсе”.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут продать футболиста, чтобы поправить финансовые дела.

В нынешнем сезоне 23-летний Торрес провел за “Барселону” 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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