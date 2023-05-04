Главная Новости "Астон Вилла" готова купить вингера "Барселоны"

"Астон Вилла" готова купить вингера "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 17:42
"Астон Вилла" готова купить вингера "Барселоны" Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

"Астон Вилла" проявляет интерес к вингеру “Барселоны” и сборной Испании Феррану Торресу, сообщает Marca.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может предложить за него 55 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонуса. Сам игрок хотел бы остаться в “Барсе”.

Ранее сообщалось, что каталонцы могут продать футболиста, чтобы поправить финансовые дела.

В нынешнем сезоне 23-летний Торрес провел за “Барселону” 41 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Экс-тренер "Барселоны" назвал идеальный клуб для Месси.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Барселона Астон Вилла Ла Лига Испания Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте Новости футбола Сегодня, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте
"Наполи" стал чемпионом Италии Новости футбола Сегодня, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ Новости футбола Вчера, 16:57 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ
"Ювентус" одержал сложную победу в Серии А Новости футбола Вчера, 14:01 "Ювентус" одержал сложную победу в Серии А
"Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона Новости футбола 02 мая 2023, 16:56 "Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона
В ПСЖ придумали наказание для Месси Новости футбола 02 мая 2023, 16:15 В ПСЖ придумали наказание для Месси
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:55 Главные новости дня: 4 мая Новости футбола Сегодня, 17:42 "Астон Вилла" готова купить вингера "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 17:30 "Ювентус" летом потеряет звездного ветерана Новости футбола Сегодня, 17:15 Дортмундская "Боруссия" хочет переманить цель "Реала" и "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте Новости футбола Сегодня, 16:55 Лунин может перейти в "Реала" в другой клуб Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:48 Неймар может оказаться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии Новости футбола Сегодня, 16:42 "Бавария" решила избавиться от звездного форварда Новости футбола Сегодня, 16:30 "Реал" заплатит более 100 миллионов евро за английского таланта
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 05 мая 2023 Прогноз на матч Майнц - Шальке 5 мая 2023 года Футбол 05 мая 2023 Прогноз на матч Каза Пия - Портимоненсе 5 мая 2023 года Футбол 06 мая 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас 6 мая 2023 года Футбол 06 мая 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Брентфорд 6 мая 2023 года