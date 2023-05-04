Экс-тренер "Барселоны" назвал идеальный клуб для Месси

Бывший главный тренер "Барселоны" Карлос Рексач назвал клуб, который идеально подошел бы форварду ПСЖ Лионелю Месси.

По словам специалиста, аргентинцу следует перейти в английский "Манчестер Сити".

По мнению Рексача, “горожане” похожи по стилю на "Барселону" образца десятилетней давности.

Он уверен, что Месси идеально подойдет в эту команду и сможет выиграть с ней еще одну Лигу чемпионов.