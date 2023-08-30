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Астон Вилла договорилась о переходе опытного защитника Барселоны

Новости футбола Сегодня, 12:28
Астон Вилла договорилась о переходе опытного защитника Барселоны Фото: инстаграм Клемана Лангле/Автор неизвестен

Защитник “Барселоны” и сборной Франции Клеман Лангле перейдет в “Астон Виллу” из Бирмингема, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб договорился о аренде футболиста сроком на один год. “Астон Вилла” соглассилась полностью платить французу зарплату, которая составляет 16 миллионов евро в год с учетом налогов.

Ранее сообщалось, что Лангле близок к переходу в “Аль-Наср” из Саудовской Аравии за 10 миллионов евро плюс пять миллионов евро в виде бонусов. Однако, трансфер сорвался в последний момент.

Лангле выступает за “Барселону” с лета 2018 года. Он перешел в каталонской клуб из “Севильи”. Сумма трансфера составила 35 миллионов 900 тысяч евро. Всего он провел за каталонцев 160 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. В составе “Барселоны” француз становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, а также выиграл Суперкубок Испании.

Лангле с 2019 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 15 матчей и забил один гол, а также получил две желтые карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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