Артета высказался о возможном переходе Мудрика в "Арсенал"

Главный тренер лондонского “Арсенала” Микель Артета поделился мнением о возможном трансфере полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаила Мудрика.

"Вы знаете, что мы не можем говорить про игроков других клубов. Мы бы хотели улучшить команду. Это очевидно, потому что нам немного не хватает в некоторых аспектах и из-за травм, которые есть. Мы стараемся. Как клуб, мы полны решимости попытаться улучшить команду в каждое трансферное окне. Это то, что мы пытаемся сделать”, - приводит слова Артеты Evening Standard.

Ранее сообщалось, что “Арсенал” готов заплатить за украинца 70 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 20-25 миллионов евро за счет бонусов.

В нынешнем сезоне 22-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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