"Бавария" нашла замену Нойеру в сборной Португалии

Голкипер сборной Португалии и “Порту” Диогу Кошта может перейти в “Баварию”.

Как пишет журналист Бруну Андраде, немецкий клуб в случае необходимости готов перенести трансфер на лето этого года.

Источник заверяет, что Кошта является главным кандидатом на смену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл как минимум до конца сезона.

Отметим, что соглашение Кошты с “Порту” рассчитано до 2027 года, а сумма отступных за футболиста составляет 75 млн евро.

В текущем сезоне на счету португальца 15 игр в чемпионате, в которых он пропустил 10 мячей.