"Арсенал" вступил в борьбу за испанского вратаря из АПЛ

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к вратарю “Брентфорда” и сборной Испании Давиду Райе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает возможность приобрения голкипера в летнее трансферное окно. В составе “Арсенала” испанец может стать конкурентом основного вратаря Аарона Рэмсдейла. Впрочем, купить Райю будет непросто, так как “Брентфорд” хочет получить за него около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанским вратарем также интересуются “Бавария” и “Тоттенхэм”.

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.