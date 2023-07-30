АНГ АНГ
Главная Новости "Арсенал" вступил в борьбу за испанского вратаря из АПЛ

"Арсенал" вступил в борьбу за испанского вратаря из АПЛ

Новости футбола Сегодня, 11:56
"Арсенал" вступил в борьбу за испанского вратаря из АПЛ Фото: инстаграм Давида Райя/Автор неизвестен

Лондонский “Арсенал” проявляет интерес к вратарю “Брентфорда” и сборной Испании Давиду Райе, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает возможность приобрения голкипера в летнее трансферное окно. В составе “Арсенала” испанец может стать конкурентом основного вратаря Аарона Рэмсдейла. Впрочем, купить Райю будет непросто, так как “Брентфорд” хочет получить за него около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что испанским вратарем также интересуются “Бавария” и “Тоттенхэм”.

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Арсенал” финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Арсенал Брентфорд Премьер-лига Англия
Популярные новости
Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 13:36 Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины
"Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба Новости футбола Сегодня, 09:41 "Манчестер Сити" потерпел поражение от испанского топ-клуба
"Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче Новости футбола Сегодня, 06:24 "Барселона" уничтожила "Реал" в товарищеском матче
Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад" Новости футбола 27 июл 2023, 17:07 Карим Бензема забил победный гол в дебютном матче за "Аль-Иттихад"
"Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии Новости футбола 27 июл 2023, 12:10 "Милан" объявил о переходе нападающего сборной Нигерии
Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии Новости футбола 26 июл 2023, 16:20 Килиан Мбаппе дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:36 Два удаления и пять голов: "Динамо" одержало яркую победу в 1-м туре чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 12:50 "Тоттенхэм" хочет купить талантливого нападающего "Баварии" Новости футбола Сегодня, 12:20 "Милан" близок к трансферу полузащитника сборной США Новости футбола Сегодня, 11:56 "Арсенал" вступил в борьбу за испанского вратаря из АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:37 Луис Суарес досрочно расторгнет контракт с бразильским клубом Новости футбола Сегодня, 11:20 "Аль-Наср" из ОАЭ купил известного итальянского нападающего Новости футбола Сегодня, 10:55 "Ливерпуль" сделал неожиданное предложение по Килиану Мбаппе Новости футбола Сегодня, 10:35 "Аль-Хилаль" предложил 45 млн евро за звезду "Севильи" Новости футбола Сегодня, 10:20 "Интер" близок к покупке сербского таланта за 15 млн евро Новости футбола Сегодня, 10:00 "Черноморец" одержал уверенную победу в 1-м туре чемпионата Украины
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Орхус - Норшелланн 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Мальме - Вернаму 31 июля 2023 года Футбол 31 июл 2023 Прогноз на матч Сириус - АИК 31 июля 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч БАТЭ - Арис Лимассол 1 августа 2023 года Футбол 01 авг 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Зриньски 1 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Хеккен - КИ Клаксвик 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Молде - ХИК 2 августа 2023 года Футбол 02 авг 2023 Прогноз на матч Копенгаген - Брейдаблик 2 августа 2023 года