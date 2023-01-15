"Арсенал" уверенно обыграл "Тоттенхэм" в матче АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на выезде обыграл “Тоттенхэм” со счетом 2:0.

Победу “канонирам” принесли гол Мартина Эдегора и автогол Уго Льориса.

“Арсенал”, набрав 47 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм" с 33 очками остался на пятой позиции.

“Тоттенхэм” – “Арсенал” - 0:2 (0:2)

Голы: Льорис, 14 (автогол) - 0:1, Эдегор, 36 - 0:2

“Тоттенхэм”: Льорис, Доэрти (Ришарлисон, 71), Дайер, Лангле (Дэвис, 88), Ромеро, Сессеньон (Перишич, 76), Хейбьерг, Кулусевски (Хиль, 88), Сарр (Биссума, 76), Сон Хын Мин, Кейн.

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 86), Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 90), Сака, Нкетиа (Смит-Роу, 90), Мартинелли (Тирни, 79).

Не пропустите: "Челси" минимально победил в лондонском дерби.