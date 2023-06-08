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"Арсенал" уверен в трансфере полузащитника сборной Англии

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Арсенал" уверен в трансфере полузащитника сборной Англии Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен

Руководство "Арсенала" уверено в трансфере полузащитника “Вест Хэма” и сборной Англии Деклана Райса, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, “канониры” надеются оформить трансфер футболиста быстро и опередить в борьбе за него “Ньюкасл”, “Баварию”, “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Сумма трансфера игрока, скорее всего, превысит 100 миллионов евро. Сам игрок хочет перейти в “Арсенал”, так как ему нравится стиль игры главного тренера команды Микеля Артеты.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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