"Арсенал" стал победителем Кубка "Эмирейтс"

В матче за Кубок “Эмирейтс” “Арсенал” в серии пенальти добился победы над “Монако” и стал обладателем трофея.

На 31-й минуте счет открыл Юссуф Фофана, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Эдвард Нкетиа. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1 и сразу были назначены послематчевые пенальти. Игроки “Арсенала” били без промаха, свои пенальти забили Мартин Эдегор, Жоржиньо, Кай Хаверц, Фабиу Виейра и Габриэл Магальяэc. У монегасков пенальти забили Кайо Энрике, Юссуф Фофана, Крепин Диатта и Кевин Фолланд. При этом пенальти не забил Такуми Минамино.

“Арсенал” Англия - “Монако” Монако - 1:1 (1:1, 0:0), по пенальти - 5:4

Голы: Фофана, 31 - 0:1, Нкетиа, 44 - 1:1

“Арсенал”: Ремсдэйл, Томиясу (Уайт, 63), Салиба (Габриэл, 63), Кивьер, Тимбер (Тирни, 63) - Виейра, Райс (Хаверц, 63), Парти (Жоржиньо, 63) - Смит-Роу (Эдегор, 63), Нкетиа (Маркиньос, 83), Мартинелли (Троссар, 63).

“Монако”: Кён, Энрике, Матсима, Марипан, Вандерсон - Магасса, Камара (Матацо, 73), Фофана - Бен-Сегир (Минамино, 46), Головин (Аклиуш, 84), Бен-Йеддер (Фолланд, 73).