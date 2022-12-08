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"Арсенал" разгромил "Лион" в товарищеском матче

Новости футбола Вчера, 16:30
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

“Арсенал” в товарищеском матче разгромил “Лион" со счетом 3:0.

Победу “канонирам” принесли голы Габриэла Магальяэса, Эдварда Нкетиа и Фабиу Виейра.

“Арсенал” Англия – “Лион” Франция - 3:0 (3:0)
Голы: Габриэл, 19 - 1:0, Нкетиа, 33 - 2:0, Виейра, 39 - 3:0

“Арсенал”: Хейн, Соареш (Смит, 67), Холдинг (Льюис-Скелли, 67), Габриэл (Форам, 67), Тирни (Нванери, 67), Эль-Ненни (Уолтерс, 67), Эдегор (Кыржан, 67), Локонга (Соуза, 67), Виейра (Маркиньос, 46), Нелсон (Козьер-Дюберри, 67), Нкетиа (Батлер-Ойедейи, 67).

“Лион”: Лопеш (Бонневи, 76), Гюсто (Кумбеди, 67), Лукеба (Да Сильва, 75), Диоманде (Барколя, 75), Энрике (Сарр, 75), Февр (Шерки, 62), Ауар (Рен-Аделаид, 62), Толиссо (Лепенан, 62), Какре (Тете, 62), Ляказетт (Тиаго Мендес, 62), Дембеле (Лаазири, 75).

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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