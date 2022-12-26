"Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

В матче 17-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле обыграл “Вест Хэм” со счетом 3:1.

Победу лондонцам принесли голы Букайо Сака, Габриэля Мартинелли и Эдварда Нкетиа. У гостей отличился Саид Бенрахма.

“Арсенал”, набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Вест Хэм” с 14 очками остался на 16-й позиции.

“Арсенал” – “Вест Хэм” - 3:1 (0:1)

Голы: Бенрахма, 27 (с пенальти) - 0:1, Сака, 53 - 1:1, Мартинелли, 58 - 2:1, Нкетиа, 69 - 3:1

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Салиба, Тирни (Зинченко, 73), Джака, Парти, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Фабиу Виейра, 88).

“Вест Хэм”: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Керер, Крессуэлл, Соучек (Форнальс, 78), Райс, Лукас Пакета, Антонио (Мубама, 87), Бенрахма, Боуэн.

Не пропустите: "Ливерпуль" уверенно победил "Астон Виллу".