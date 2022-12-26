"Ливерпуль" уверенно победил "Астон Виллу"

В матче 17-го тура чемпионата Англии “Ливерпуль” на выезде обыграл “Астон Виллу” со счетом 3:1.

Победу мерсисайдцам принесли голы Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Стефана Байчетича. У хозяев отличился Олли Уоткинс.

“Ливерпуль”, набрав 25 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Астон Вилла” с 18 очками осталась на 12-й позиции.

“Астон Вилла” – “Ливерпуль” - 1:3 (0:2)

Голы: Салах, 5 - 0:1, ван Дейк, 37 - 0:2, Уоткинс, 59 - 1:2, Байчетич, 81 - 1:3

“Астон Вилла”: Ольсен, Янг, Мингз, Конса, Динь, Макгинн, Буэндиа (Ингз, 86), Камара (Коутиньо, 86), Дуглас Луис, Уоткинс, Бэйли (Дендонкер, 86).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 79), Тиаго Алькантара (Кейта, 67), Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Эллиотт, 67), Салах, Нуньес (Доук, 88).

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