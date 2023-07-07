"Арсенал" объявил о продлении контракта с основным защитником

Пресс-служба “Арсенала” на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским защитником Вильямом Салиба.

Новое соглашение между английским клубом и 22-летним футболистом будет действовать до лета 2027 года. Зарплата игрока составит около 10 миллионов фунтов в год.

Салиба выступает за “Арсенал” с 2019 года. Он перешел в лондонский клуб летом 2019 года из “Сент-Этьена”. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Всего он провел за “канониров” 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На правах аренды играл за “Ниццу” и “Марсель”. За сборную Франции он играет с 2022 года. Всего он провел за французскую национальную команду восемь матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Салиба в составе “Арсенала” в 2020 году становился обладателем Кубка Англии. В составе сборной Франции он в 2022 году стал серебряным призером чемпионата мира в Катаре.

“Арсенал” в минувшем сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии и пробился в Лигу чемпионов.