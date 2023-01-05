"Арсенал" может отказаться от трансфера Мудрика
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Михаила Мудрика/Автор неизвестен
Переход полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Украины Михаил Мудрик в лондонский “Арсенал” может не состояться, сообщает журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб не собирается переплачивать за футболиста. Последнее предложение “канониров” составило менее 70 миллионов евро и оно не устроило “горняков”.
Ранее сообщалось, что “Челси” может предложить за украинца порядка 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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