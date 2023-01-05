Дебют Роналду за "Аль-Наср" откладывается: названа причина

Форвард “Аль-Насра” Криштиану Роналду не сможет дебютировать за свой клуб в ближайших матчах.

Дело в том, что футболиста дисквалифицировали на две игры за то, что он выбил телефон из рук одного из юных болельщиков “МЮ”.

Как пишет Daily Mail, запрет, который накладывается на игрока в одной лиге, по правилам ФИФА должен переходить и на чемпионаты других стран.

Если бы не дисквалификация, то Роналду мог бы сыграть за “Аль-Наср” уже 5 январ.