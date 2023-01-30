"Арсенал" может купить опытного полузащитника "Челси"
Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Жоржиньо/Автор неизвестен
“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сборной Италии Жоржиньо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.
По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Контракт хавбека с “аристократами” истекает через полгода, поэтому он может быть продан по сниженной цене.
В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Челси” 25 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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