"Арсенал" может купить опытного полузащитника "Челси"

“Арсенал” проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сборной Италии Жоржиньо, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, “канониры” рассматривают вариант с приобретением футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. Контракт хавбека с “аристократами” истекает через полгода, поэтому он может быть продан по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо провел за “Челси” 25 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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