"Арсенал" может бесплатно избавиться от самого дорогого трансфера в своей истории

Лондонский “Арсенал” может бесплатно отпустить французского нападающего Николя Пепе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб попробует продать футболиста в летнее трансферное окно. Если покупателя найти не удастся, “канониры” могут разорвать с 28-летним форвардом контракт, который действует до лета 2024 года.

Пепе является самым дорогим трансфером в истории “Арсенала”. В 2019 году он перешел из “Лилля” за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне француз выступал за “Ниццу” на правах аренды, провел 28 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.