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"Арсенал" крупно победил в матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 13:43
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Англии “Арсенал” на своем поле разгромил “Лидс” со счетом 4:1.

Победу лондонскому клубу принесли дубль Габриэла Жезуса, голы Бена Уайта и Гранита Джаки. У гостей отличился Расмус Кристенсен.

“Арсенал”, набрав 72 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. “Лидс” с 26 очками остался на 16-й позиции.

“Арсенал” – “Лидс” - 4:1 (1:0)
Голы: Жезус, 35 (с пенальти) - 1:0, Уайт, 47 - 2:0, Жезус, 55 - 3:0, Кристенсен, 76 - 3:1, Джака, 84 - 4:1

“Арсенал”: Рэмсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни, 85), Джака (Фабиу Виейра, 86), Парти (Жоржиньо, 60), Эдегор (Смит-Роу, 85), Троссард, Мартинелли, Жезус (Сака, 60).

“Лидс”: Мелье, Эйлинг, Стрейк, Кох (Купер, 74), Фирпо, Кристенсен, Рока, Харрисон (Бэмфорд, 85), Ааронсон (Маккенни, 65), Синистерра (Родриго, 65), Саммервилл (Рюттер, 74).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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