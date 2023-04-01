"Манчестер Сити" уничтожил "Ливерпуль" в матче АПЛ

В матче 29-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на своем поле принимал “Ливерпуль”.

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

В составе гостей забил Салах, в то время как за “Сити” отметились Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне и Альварез.

После победу в активе “горожан” 64 очка и отставание от “Арсенала” на пять баллов. У “Ливерпуля” 42 очка и шестая позиция в таблице.