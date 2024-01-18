Арсенал - Кристал Пэлас: где и когда смотреть онлайн, последние новости

В матче 21 тура Английского Премьер-лиги Арсенал примет Кристал Пэлас на своем стадионе. Игра состоится в субботу, 20 января, на стадионе Эмирейтс.

Арсенал - Кристал Пэлас: что нужно знать о матче

В последнее время Арсенал демонстрирует не очень уверенные результаты. В пяти крайних матчах, команда Микеля Артеты одержала только одну победу, одну ничью и трижды проиграли. Канониры занимают четвертое место после 20 туров и имеют в активе 40 очков. Кристал Пэлас после 20 туров Премьер-лиги имеет в активе 21 очко и занимает 14 строчку. В пяти последних матчах Пэлас дважды уступил, дважды сыграл вничью и раз победил.

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У обеих команд есть проблемы с травмированными игроками. У Арсенала пять футболистов точно пропустят игру - Виейра, Эльнени, Зинченко, Томиясу и Тимбер. Кроме этого, под вопросом участие в матче полузащитник Партей. Также и в Кристал Пэлас пять игроков пропустят игру - Аю, Уорд, Дукуре, Рак-Сакьи и Холдинг.

Матч начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени, мы подготовили список каналов, которые покажут этот матч.

Арсенал - Кристал Пэлас: где смотреть матч