Арсенал - Кристал Пэлас: где и когда смотреть онлайн, последние новости
В матче 21 тура Английского Премьер-лиги Арсенал примет Кристал Пэлас на своем стадионе. Игра состоится в субботу, 20 января, на стадионе Эмирейтс.
Арсенал - Кристал Пэлас: что нужно знать о матче
В последнее время Арсенал демонстрирует не очень уверенные результаты. В пяти крайних матчах, команда Микеля Артеты одержала только одну победу, одну ничью и трижды проиграли. Канониры занимают четвертое место после 20 туров и имеют в активе 40 очков. Кристал Пэлас после 20 туров Премьер-лиги имеет в активе 21 очко и занимает 14 строчку. В пяти последних матчах Пэлас дважды уступил, дважды сыграл вничью и раз победил.
Последние новости
У обеих команд есть проблемы с травмированными игроками. У Арсенала пять футболистов точно пропустят игру - Виейра, Эльнени, Зинченко, Томиясу и Тимбер. Кроме этого, под вопросом участие в матче полузащитник Партей. Также и в Кристал Пэлас пять игроков пропустят игру - Аю, Уорд, Дукуре, Рак-Сакьи и Холдинг.
Матч начнется в 13:30 по центральноевропейскому времени, мы подготовили список каналов, которые покажут этот матч.
Арсенал - Кристал Пэлас: где смотреть матч
- Армения - Setanta Sports 1
- Азербайджан - Setanta Sports 1
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Eleven Sports 1 Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина –Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports