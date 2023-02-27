"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Шахтера"

"Арсенал" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к израильскому полузащитнику "Шахтера" Манору Соломону, который виступает за “Фулхэм” на правах аренды, сообщает Ynet.

По сведениям источника, лондонские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок хотел бы остаться в “Фулхэме", но может согласиться перейти в более статусный клуб.

В нынешнем сезоне 23-летний Соломон провел за “Фулхэм” 10 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с “Шахтером” действует до 31 декабря 2023 года.

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