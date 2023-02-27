Боссы "Челси" приняли решение по главному тренеру

Руководство “Челси” пока не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Грэма Поттера.

Как рассказал журналист CBS Sports Бен, новые владельцы клуба продолжают доверять 47-летнему специалисту.

Отметим, что под руководством Поттера “Челси” победил лишь один раз в последних 11 матчах. Кроме того, команда забила в этих играх всего 4 гола.

В данный момент “синие” идут на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.