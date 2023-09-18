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Арсенал готовит новый контракт для важного игрока основы

Новости футбола Сегодня, 03:46
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Арсенал готовит новый контракт для важного игрока основы Арсенал готовит новый контракт для важного игрока основы

По информации портала 90 минут, лондонский "Арсенал" намерен продлить контракт с защитником сборной Украины Александром Зинченко.

Согласно источнику, помимо новых контрактов с Мартином Эдегором и Беном Уайтом, другим приоритетом клуба является достижение соглашения по новому контракту с 26-летним украинским игроком.

Напомним, что защитник перебрался в столичную команду в июле 2022 года, а до этого он представлял цвета “Манчестер Сити”.

Его текущее соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне вместе с Зинченко “Арсенал” финишировал на втором месте турнирной таблицы, хотя долгое время был лидером АПЛ и имел неплохие шансы на титул.

Напомним, что в воскресенье состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Арсеналом". Гости одержали победу со счетом 1:0, а единственный гол забил бельгийский нападающий "канониров" Леандро Троссардом на 69-й минуте после передачи Букайо Саки.

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