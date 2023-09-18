Арсенал готовит новый контракт для важного игрока основы

По информации портала 90 минут, лондонский "Арсенал" намерен продлить контракт с защитником сборной Украины Александром Зинченко.

Согласно источнику, помимо новых контрактов с Мартином Эдегором и Беном Уайтом, другим приоритетом клуба является достижение соглашения по новому контракту с 26-летним украинским игроком.

Напомним, что защитник перебрался в столичную команду в июле 2022 года, а до этого он представлял цвета “Манчестер Сити”.

Его текущее соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне вместе с Зинченко “Арсенал” финишировал на втором месте турнирной таблицы, хотя долгое время был лидером АПЛ и имел неплохие шансы на титул.

Напомним, что в воскресенье состоялся матч 5-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Арсеналом". Гости одержали победу со счетом 1:0, а единственный гол забил бельгийский нападающий "канониров" Леандро Троссардом на 69-й минуте после передачи Букайо Саки.