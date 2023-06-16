"Арсенал" готов заплатить около 120 миллионов евро за футболиста сборной Англии

“Арсенал” продолжает переговоры о покупке полузащитника “Вест Хэма” и сборной Англии Деклана Райса, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, “канониры” готовы предложить за футболиста около 120 миллионов евро. При этом “Вест Хэм” хочет получить за игрока 140 миллионов евро. Впрочем, лондонцы могут согласиться на 120 миллионов, но если “Арсенал” включит в сделку одного из своих футболистов.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.