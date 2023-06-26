"Арсенал" договорился о переходе полузащитника "Челси" за 75 млн евро

Полузащитник “Челси” и сборной Англии Кай Хаверц перейдет в “Арсенал”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, “канониры" договорились о переходе футболиста за 75 миллионов евро. Немец подпишет с “Арсеналом” контракт до лета 2028 года. В ближайшие дни он пройдет медицинское обследование.

В минувшем сезоне 24-летний Хаверц провел за “Челси” 47 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.