Армянский "Пюник" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги Конференций

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций армянский “Пюник” на своем поле обыграл шведский “Кальмар” со счетом 2:1. Матч состоялся в городе Абовян (Армения) на стадионе “Абовянский городской стадион".

На 75-й минуте счет открыл Артак Дашян. Через несколько минут преимущество клуба из Армении увеличил Ованес Арутюнян, которому отдал голевой пас Таофик Жибриль. В конце матча разрыв в счет сократил Милета Райович, которому ассистировал Нахом Гирмай.

В первом матче “Пюник” также одержал победу со счетом 2:1. Таким образом, армянский клуб вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги Конференций, где сыграет с победителем пары “Бодо-Глимт” (Норвегия) - “Богемианс 1905" (Чехия).

“Пюник” (Ереван, Армения) - “Кальмар” (Кальмар, Швеция) - 2:1 (0:0, 2:1) - первый матч - 2:1

Голы: Дашян, 75 - 1:0, Арутюнян, 77 - 2:0, Райович, 88 - 2:1

“Пюник”: Бучнев, Джеймс, Братков, Браво (Давидян, 66), Жуниньо, Григорян (Баранов, 83), Коваленко, Карабальо (Арутюнян, 46), Отубанджо (Малакян, 83), Юричич (Жибриль, 73), Дашян.