Аренда Кина в Атлетико застопорилась из-за состояния здоровья форварда

Аренда Мойзе Кина из Ювентуса в мадридский Атлетико зависла в воздухе.

Как сообщает Sky Sports Italia, после прохождения медосмотра игроком в понедельник вечером стало известно, что медицинский персонал «матрасников» счел травму голени более серьёзной, чем было описано их коллегами в Турине и теперь между клубами ведуться переговоры.

Джанлука Ди Марцио сообщил, что сделка сорвалась, и Кин вынужден вернуться в Италию. Он все еще может покинуть Ювентус в последние часы трансферного окна.

23-летний итальянский нападающий не забивал за 472 минуты выступлений за «бьянконери» в этом сезоне, а последний гол забил в начале апреля прошлого года в матче с Эллас Верона (1:0).

Кин не играл за Ювентус с 8 декабря, когда он вышел на замену в матче с Наполи (1:0). Последние девять матчей он пропустил из-за травмы голени, но ожидается, что он скоро вернется.