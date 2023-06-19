Ансу Фати высказался о возможном уходе из "Барселоны"

Нападающий “Барселоны” Ансу Фати заявил, что он не собирается покидать клуб в летнее трансферное окно.

“У меня действует контракт с ”Барселоной", и я хочу продолжать прогрессировать в составе этой команды. Такое мое решение. Я счастлив в клубе", - приводит слова Фати Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет “Вулверхэмптон”. Каталонцы готовы продать форварда, так как он не является игроком основного состава.

В нынешнем сезоне 20-летний Фати провел за “Барселону” 51 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.