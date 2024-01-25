Ангола - Намибия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки
Начинается плей-офф Кубка африканских наций. В первой игре 1/8 финала встретятся сборные Анголы и Намибии. Сайт DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть эту игру.
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Ангола - Намибия: что нужно знать о матче
Игра пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Команды разыграют путевку в четвертьфинал турнира. Ангола заняла первую строчку в группе D. В квартете с Буркина-Фасо, Мавританией и Алжиром, Ангола одержала две победы и раз сыграла вничью. В сумме они набрали семь очков. В Намибии путь получился сложнее. В группе с Мали, Тунисом и Южной Африкой, Намибия одержала одну победу, одну ничью и раз уступила. Команда набрала четыре очка и вышла с третьего места в плей-офф.
Когда и где состоится матч?
Матч между сборными Анголы и Намибии состоится в субботу, 27 января, на Стад Мюнисипаль де Буаке. Начнется он в 18:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.
- Астана - 22:00
- Варшава - 17:00
- Ереван - 21:00
- Киев - 19:00
Ангола - Намибия где смотреть онлайн матч
Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.
- Грузия - Silk Sport
- Израиль - 5Sport
- Казахстан - МЕGOGGО
- Польша - МЕGOGО
- Украина - МЕGOGО
- Узбекистан - Setanta Sports 1