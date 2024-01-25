Ангола - Намибия: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Африки

Начинается плей-офф Кубка африканских наций. В первой игре 1/8 финала встретятся сборные Анголы и Намибии. Сайт DailySports подготовил для вас информацию о том, где можно посмотреть эту игру.

Читайте также: Челси - Астон Вилла: где и когда смотреть онлайн матч Кубка лиги

Ангола - Намибия: что нужно знать о матче

Игра пройдет в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Команды разыграют путевку в четвертьфинал турнира. Ангола заняла первую строчку в группе D. В квартете с Буркина-Фасо, Мавританией и Алжиром, Ангола одержала две победы и раз сыграла вничью. В сумме они набрали семь очков. В Намибии путь получился сложнее. В группе с Мали, Тунисом и Южной Африкой, Намибия одержала одну победу, одну ничью и раз уступила. Команда набрала четыре очка и вышла с третьего места в плей-офф.

Когда и где состоится матч?

Матч между сборными Анголы и Намибии состоится в субботу, 27 января, на Стад Мюнисипаль де Буаке. Начнется он в 18:00 по центральноевропейскому времени. Ниже информация о начале игры в разных точках мира.

Астана - 22:00

Варшава - 17:00

Ереван - 21:00

Киев - 19:00

Ангола - Намибия где смотреть онлайн матч

Трансляторы Кубка африканских наций 2023 отличаются в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Ниже мы подготовили для вас информацию, где смотреть этот матч в вашей стране.