Англия теряет очки в матче с Украиной

Сборная Англии провела пятый матч отбора на прошедший в Германии Чемпионат Европы-2024. Соперником Трех Львов была Украина.

Англия больше держала мяч в первом тайме. Однако чего-то опасного сотворить не получалось. Украина в свою очередь защищалась и хотела найти момент в контратаке. Украинцы первыми открыли счет. На 26-й минуте Зинченко отличился голом. Однако в конце первого тайма Англия сравняла, Кайл Уокер забил мяч.

Во втором тайме Англия продолжила свое давление. Именно у них было большее желание победить, но Украина оборонялась и делала это достаточно качественно. Англичане играют вничью 1:1 и теряют два очка. Сейчас у команды Саутгейта 13 очков в 5 играх. Украина на второй строчке с семью очками в четырех играх.

Квалификация на Чемпионат Европы 2024