Андреа Пирло стал главным тренером итальянского клуба

Пресс-служба “Сампдории” из Генуи на официальном сайте объявила о назначении Андреа Пирло на пост главного тренера.

Итальянский специалист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2025 года.

В минувшем сезоне “Сампдория” вылетела из Серии А и в следующем сезоне будет играть в Серии В.

44-летний Пирло ранее тренировал “Ювентус” и “Фатих ”Карагюмрюк". Обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.