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Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала

Новости футбола Сегодня, 17:03
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти пролил свет на ситуацию вокруг молодого турецкого полузащитника своей команды Арды Гюлера. Ранее была информация, что турок летом может отправиться в аренду в поисках игровой практики.

Итальянец прокомментировал эти слкхи, заверив о наличии огромного таланта и потенциала у 18-летнего полузащитника.

"Будьте терпеливы к Гюлеру, поверьте мне. У него всё хорошо, он может играть. Он на хорошем уровне. Сейчас ему нужно конкурировать с другими игроками. Будьте терпеливы, и он покажет своё качество, мы уверены," — цитирует слова Карло Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Арда Гюлер перешел в Реал прошлым летом из Фенербахче за 20 миллионов евро. С того момента он провел за "королевский клуб" всего 92 минуты в пяти сыгранных матчах из-за систематических травм.

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