Анчелотти опередил Гвардиолу в борьбе за звание лучшего клубного тренера года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучших клубных тренеров по итогам 2022 года.

Первое место занял главный тренер “Реала” Карло Анчелотти, под руководством которого королевский клуб выиграл чемпионат Испании и европейскую Лигу чемпионов. Вторым стал Хосеп Гвардиола, который выиграл с “Манчестер Сити” чемпионат Англии. В топ-3 также вошел Валид Реграги, выигравший с “Видадом” Лигу чемпионов Африки.

Топ-10 лучших клубных тренеров года по версии IFFHS выглядит так:

Карло Анчелотти ("Реал") - 245 очков Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 45 Валид Реграги ("Видад") - 40 Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 20 Жозе Моуринью ("Рома") - 15 Оливер Гласнер ("Айнтрахт") - 15 Унаи Эмери ("Вильярреал"/"Астон Вилла") - 10 Доривал Жуниор ("Сеара"/"Фламенго") - 10 Абель Феррейра ("Палмейрас") - 5 Уго Ибарра ("Бока Хуниорс") - 5

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