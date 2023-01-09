Анчелотти опередил Гвардиолу в борьбе за звание лучшего клубного тренера года
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Карло Анчелотти/Автор неизвестен
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) выбрала лучших клубных тренеров по итогам 2022 года.
Первое место занял главный тренер “Реала” Карло Анчелотти, под руководством которого королевский клуб выиграл чемпионат Испании и европейскую Лигу чемпионов. Вторым стал Хосеп Гвардиола, который выиграл с “Манчестер Сити” чемпионат Англии. В топ-3 также вошел Валид Реграги, выигравший с “Видадом” Лигу чемпионов Африки.
Топ-10 лучших клубных тренеров года по версии IFFHS выглядит так:
- Карло Анчелотти ("Реал") - 245 очков
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 45
- Валид Реграги ("Видад") - 40
- Юрген Клопп ("Ливерпуль") - 20
- Жозе Моуринью ("Рома") - 15
- Оливер Гласнер ("Айнтрахт") - 15
- Унаи Эмери ("Вильярреал"/"Астон Вилла") - 10
- Доривал Жуниор ("Сеара"/"Фламенго") - 10
- Абель Феррейра ("Палмейрас") - 5
- Уго Ибарра ("Бока Хуниорс") - 5
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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