Аль-Наср Роналду купил игрока Порту за 60 млн евро

Пресс-служба “Аль-Наср”, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Порту” и сборной Португалии Отавио.

Саудовский клуб заплатил за футболиста 60 миллионов евро. Данная сумма оказалась рекордной продажей в истории португальского клуба. Хавбек подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года.

28-летний Отавио выступал за “Порту” с лета 2014 года. Он перешел в португальский клуб из бразильского “Интернасьналя”. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Всего он провел за “драконов” 283 матча во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 75 результативных передач. В составе “Порту” Отавио три раза становился чемпионом Португалии в сезонах-2017–18, 2019–20, 2021–22, три раза стал обладателем Кубка Португалии в сезонах-2019/20, 2021/22, 2022/23, а также два раза выиграл Суперкубок Португалии в 2018 и 2020 годах.

Отавио родился в Бразилии, но затем принял португальское гражданство. С 2021 года он играет за сборную Португалии, за которую провел 14 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу, а также получил одну желтую карточку.